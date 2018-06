Feintool International Holding AG / Feintool investiert in den Wachstumsmarkt der e-Mobilität . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Mit dem Kauf der deutschen Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH erweitert Feintool die strategischen Geschäftsfelder neben Feinschneiden und Umformen in den Markt der Elektromotorkomponenten. Das neu erworbene technologische Know-how wird zuerst in Europa und danach global ausgebaut werden. Der Kaufvertrag für die Übernahme wurde am 27. Juni 2018 unterschrieben und tritt vorbehaltlich der Zustimmung des deutschen Kartellamtes voraussichtlich Ende August 2018 in Kraft. Alle 200 Mitarbeitenden mit sechs Auszubildenden der Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH in Jessen (Sachsen-Anhalt) werden von Feintool übernommen. Der Umsatz der Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH belief sich für das Jahr 2017 auf rund 37 Millionen Euro. Feintool CEO Knut Zimmer zur Übernahme

"Wir wollen unsere globale und technologische Position weiter ausbauen. Dabei konzentrieren wir uns auf unsere Marktstellung in anspruchsvollen Anwendungen im Bereich Feinschneiden, Umformen und neu auch Stanzen und Laserschneiden von Elektromotorkomponenten. Es freut uns, mit der Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH ein strategisch hervorragend passendes Unternehmen gefunden zu haben. Die durch die Akquisition erworbene technische Expertise wird Feintool bei der globalen Markterschliessung der Elektromotorkomponenten in Europa, den USA und Asien massgeblich weiterbringen. Wir investieren damit massiv in den langfristig an Bedeutung gewinnenden e-Mobility Markt." Mit dieser Akquisition führt Feintool ihre Strategie konsequent weiter und schafft sich damit ein weiteres technologisches Standbein. Damit stärkt Feintool ihre Position als Automobilzulieferer und bietet ihren Kunden globale Lösungen neu auch für Elektromotoren und weiterhin auch für Hybrid- und Verbrennungsmotoren. Die Geschäftsführer von Stanz- und LaserTechnik GmbH Jessen zum Verkauf

Andreas Güntsch, Leiter Operations: "Wir freuen uns, mit Feintool einen strategischen Partner zu bekommen, welcher die langfristige Sicherung des Unternehmens vor dem Hintergrund der steigenden Marktanforderungen, der Globalisierung unserer Industrie und der notwendigen Finanzierung von Wachstum wahrnimmt. Thomas Weinert, Leiter Vertrieb, ergänzt: "Als Geschäftsführer des Standorts Jessen bleiben wir in der Feintool-Gruppe und arbeiten mit Freude und Unterstützung durch unsere Mannschaft am Ausbau des Geschäftsfeldes mit." Kurzprofil Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH

Bereits 1879 begann der Unternehmer G. Fuhrmann am heutigen Standort mit der Produktion von Eisen- und Metallwaren. Somit blickt der Standort Jessen auf eine lange Tradition in der Metallbearbeitung zurück.1960 spezialisierte sich das Unternehmen auf das Stanzen von Elektroblechteilen. Erste Stator-, und Rotorbleche sowie EI-, L- und M-Bleche wurden gefertigt.

Von 1993 an etablierte das Unternehmen Stanzpaketieren.

2008 wurde das Laserschneiden als weiteres Verfahren für die Fertigung von hochpräzisen Elektroblechteilen im Dünnblechbereich eingeführt.

Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH bedient z.B. Kunden aus der Automotive, der erneuerbaren Energie, Industrierobotern oder dem Transport.

Heute versteht sich das Unternehmen als spezialisierter Lieferant von Blechen und Paketen und bietet alle Leistungen und Produkte rund um das Elektroblechteil, beginnend mit der Vorserie, hinweg über alle beratenden Leistungen innerhalb komplexer Projekte bis hin zum Serienteil.

In Jessen arbeiten 200 Mitarbeitende inklusive sechs Lernende in zwei Werkshallen. Kurzprofil Feintool

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer im Feinschneiden, sowie ein globaler Anbieter feingeschnittener und umgeformter Komponenten höchster Qualität und Wirtschaftlichkeit. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen des Feinschneidens laufend und entwickelt für die Ideen der Kunden intelligente Lösungen mit zwei Umsetzungsmöglichkeiten: Einerseits die Zulieferung von Feinschneidsystemen und innovativen Werkzeugen und andererseits die komplette Produktion präziser Feinschneid- und Umformkomponenten in hohen Stückzahlen für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Feintool deckt die gesamte Prozesskette ab. Die von Feintool eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Projekt- und Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau, Modulvarianten und alternative Antriebskonzepte wie Hybrid und Elektro. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Schweizerischen Lyss ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2500 Mitarbeitende und über 80 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen und verschaffen den Feintool-Kunden entscheidende Vorteile. Feintool International Holding AG

Industriering 8

3250 Lyss

Schweiz Mediensprecherin Karin Labhart

Telefon +41 32 387 51 57

Mobile +41 79 609 22 02

karin.labhart@feintool.com

(mailto:karin.labhart@feintool.com)www.feintool.com (http://www.feintool.com) Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar: Medienmitteilung (PDF) (http://hugin.info/100443/R/2201306/853745.pdf)



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Feintool International Holding AG via Globenewswire