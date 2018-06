Wiedermal steht Europa vor einer grossen Bewährungsprobe. Man muss nur leider schon vermuten, dass es daran scheitern wird. Wie immer, wenn es um einen grossen Wurf geht, der alle Staaten in der Eurozone mehr oder weniger stark betrifft. Dann ist meist schnell fertig mit Gemeinschaft bzw. Union. So auch in der Flüchtlingsfrage, der im wahrsten Sinne allerletzte Gipfel der Euro-Staaten.

Ausnahmsweise ging es mal nicht um Griechenland, zumindest nicht direkt. Die Griechen - konnte Brüssel eben stolz verkünden - seien nun wieder auf einem guten Weg. Die US-Ratingagentur Standard & Poors bestätigte dies, in dem sie die Bonitätsbeurteilung für Griechenland auf die Note B+ anhob und dem Land einen positiven Ausblick attestierte. Also alles wieder in Butter, könnte man meinen, doch das ist weit gefehlt. Kein Wort davon, welche Rosskur dem griechischen Volk, das im Schnitt heute um gut ein Drittel weniger verdient als vor der Krise, zugemutet wurde. Kein Wort davon, dass noch immer über 20% arbeitslos sind und dass fast 60% der neugeschaffenen Stellen Teilzeit- oder Gelegenheitsarbeitsstellen sind. Unerwähnt auch, dass die Griechen vermehrt gezwungen sind, ihr Land oder ihre Wohnungen, Häuser oder Land zu verschachern und das auch nur funktioniert, weil sie beim Kauf gleich noch ein Schengenraum-Visum drauf geben. Schnee von gestern, denn schliesslich hat die "Bild"-Zeitung ja das Thema Notverkauf schon im Oktober 2010 angeregt, als sie titelte: "Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleitegriechen."

Mal wieder über Flüchtlinge reden

Es geht auch nicht um Italien, zumindest nicht direkt.

