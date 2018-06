Ein ungewöhnlich volatiler Handelstag gestern bescherte dem deutschen Leitindex überraschend ein deutliches Plus. Im Fokus heute steht erneut die Deutsche-Bank-Aktie.

Der schwelende Handelsstreit der USA mit China und anderen großen Wirtschaftsmächten hat auch zur Wochenmitte die Anleger in Atem gehalten. Nach anfänglichen Verlusten zogen die Kurse ins Plus. Händler verwiesen darauf, dass die US-Regierung im Streit über angeblich unfaire Investmentpraktiken Chinas auf gezielte Abwehrmaßnahmen gegen die Übernahme von US-Technologie verzichten will. Der Dax stieg um 0,9 Prozent auf 12.348 Punkte und machte damit einen Teil der Verluste der vergangenen Tage wieder wett.

"Ich würde der Kursentwicklung aber nicht zu viel Bedeutung beimessen", sagte ein Händler. "Das sieht eher nach einer technisch überfälligen Erholung aus."

Allerdings hält sich deutsche Leitindex vor dem Start in den Handel wacker. Die Frankfurter Benchmark notiert vorbörslich gegen 6.45 Uhr mit 12.328 Punkte nur 20 Punkte knapp unter dem gestrigen Endkurs - trotz deutlicher Verluste an der Wall Street nach dem Handelsschluss in Deutschland.

Auffällig waren am gestrigen Handelstag die ungewöhnlichen hohen Kursschwankungen am Markt. Zwischen dem Tiefpunkt (12.130 Punkte) und dem Tageshoch ...

