Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Power Supplies (Stromversorgungen), Displays (Flachbildschirme)und Embedded Computer Technology (Einplatinenrechner). Zielmärkte sind in erster Linie Hightech-Unternehmen vor allem in den wachstumsstarken Bereichen Industrieautomation, Telekommunikation, Informationstechnologien, Sicherheitstechnik, Medizintechnik und Automotive. Fortec ist somit ein reinrassiger Profiteur des laufenden Digitalisierungstrends. Um das Wachstum in Zukunft zu beschleunigen (aktuell auch eine Limitierung der Lagerkapazitäten), plant man die Internationalisierung desUnternehmens. Dabei agiert man aus einer Position der Stärke heraus. Fortec ist ein kerngesundes Unternehmen mit höchster Bilanzqualität. Unter dem Strich ist man bankschuldenfrei. Die Eigenkapitalquote liegt bei über 66 %. In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017/18 (Ende 30.06.) wurde der operative Gewinn um ein Drittel auf 4,8 Mio. € hochgefahren. Das entsprach einer EBIT-Marge von 8,2 % nach 6,2 % im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal wurde sogar eine Marge von 10,2 % geschafft, was zugleich ein mittelfristiges Ziel für die Gesamtjahresmarge ist. Die Prognose des Unternehmens, 2017/18 ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr zu erreichen, ist sehr konservativ. Wir rechnen mit einer Prognoseerhöhung sowie einem Gewinn je Aktie um 1,45 bis 1,50 €. Das macht ein KGV von 15. Fazit: Margen und Umsatz dürften in den nächsten Jahren weiter zulegen. Daraus resultiert eine hohe Gewinndynamik. Knapp 3 % Dividendenrendite runden das Bild ab. Ziel 32 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Aktionärsbrief Nr. 26 vom 28.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info