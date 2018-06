VIB Vermögen baut Immobilienportfolio um 33.500 Quadratmeter aus DGAP-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien VIB Vermögen baut Immobilienportfolio um 33.500 Quadratmeter aus 28.06.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News VIB Vermögen baut Immobilienportfolio um 33.500 Quadratmeter aus - Nachverdichtung von Büroflächen in einem Bestandsobjekt im Business Park Regensburg - Neubau einer Logistikimmobilie bei Nürnberg Neuburg/Donau, 28. Juni 2018 - Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erweitert ihr Portfolio um insgesamt 33.500 Quadratmeter neuer Büro- und Logistikflächen. Im Regensburger Business Park hat das Unternehmen kürzlich damit begonnen, im Wege der Nachverdichtung auf einem bestehenden Grundstück zwei weitere Bürogebäude mit rund 3.500 Quadratmeter zu errichten. Die neuen Büroflächen an dem gefragten Standort sind bereits zu rund 95 Prozent langfristig an drei Mieter vermietet. Die Fertigstellung soll im Laufe des vierten Quartals 2019 erfolgen. Auf Grundlage der feststehenden Parameter errechnet sich für das Projekt eine Anfangsrendite in Höhe von rund 7,5 Prozent. Bei dem zweiten Immobilienprojekt handelt es sich um den Neubau eines Logistikobjekts, der noch während des vierten Quartals dieses Jahres fertiggestellt werden soll. Die Immobilie in Schwarzenbruck unweit des wirtschaftsstarken Standorts Nürnberg wird eine vermietbare Fläche von insgesamt rund 30.000 Quadratmeter aufweisen. Bereits vor Fertigstellung konnte für rund ein Drittel der Mietflächen ein Mieter aus dem Logistikbereich gewonnen werden, der beabsichtigt, einen Geschäfts- und Verwaltungssitz an diesem Standort einzurichten, um dadurch von der Wirtschaftskraft der Metropolregion Nürnberg zu profitieren. Die Anfangsrendite bei diesem Projekt wird bei rund 8,5 Prozent liegen. "Die Umsetzung der beiden Immobilienprojekte im Wege der Nachverdichtung und des Neubaus entsprechen unserem Geschäftsmodell, flexibel auf die jeweiligen Marktbedingungen reagieren zu können. Das hat sich hier erneut bewährt", sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Kontakt Investor Relations: VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel.: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Profil der VIB Vermögen AG (inkl. BBI Immobilien AG) Die VIB Vermögen AG ist eine auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nunmehr über 20 Jahren erfolgreich tätig ist. Der Fokus liegt auf Immobilien aus den Branchen Logistik/Light-Industry sowie Handel im wirtschaftsstarken süddeutschen Raum. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das Geschäftsmodell der VIB basiert auf einer "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem ist die VIB an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt. 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VIB Vermögen AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg/Donau Deutschland Telefon: +49 (0)8431 / 9077 952 Fax: +49 (0)8431 / 9077 973 E-Mail: petra.riechert@vib-ag.de Internet: www.vib-ag.de ISIN: DE0002457512 WKN: 245751 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 699437 28.06.2018

