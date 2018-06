Lyss (awp) - Feintool steigt mit einem Zukauf in den Markt der Elektromotorkomponenten ein. Die Industriegruppe übernimmt die deutsche Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH. Diese setzte 2017 mit 200 Mitarbeitenden rund 37 Millionen Euro um. Mit dieser Übernahme investiere Feintool massiv in den langfristig an Bedeutung gewinnenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...