Die CA Immo kauft in Prag zu. Mit dem Ankauf des Bürogebäudes Visionary in Prag haben CA Immo und Skanska bereits ihre zweite Akquisition in der CEE-Region im Jahr 2018 abgeschlossen. Das Brutto-Transaktionsvolumen beträgt rd. 68 Mio. Euro. Visionary ist ein im April 2018 fertiggestelltes Class-A-Bürogebäude mit einer Bruttomietfläche von 23.000 m². Das Gebäude befindet sich in dem dynamische Bezirk Prag 7 und ist aktuell zu rund 91% mit einer durchschnittlichen Mietlaufzeit von über 7 Jahren unter anderem an Accenture, Business Link und WMC/ACTUM Digital vermietet. Andreas Quint, Vorstandsvorsitzender von CA Immo: "Nach dem Erwerb des Campus 6.1 in Bukarest im April, ist das Bürogebäude Visionary unser nächster Schritt...

