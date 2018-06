RBI-HV Teil 3. Zu Beginn der Generaldebatte betrug die Präsenz 1.653 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter mit 254,087.865 Stückaktien. Aktionärsvertreter Staller drückte seine Zufriedenheit aus, dieses Unternehmen sei mit ruhiger Hand geführt, er lobte die ausführliche Präsentation, in einer anderen Bank habe man hingegen den Eindruck, die Aktionäre seien ihnen eine ausführliche Präsentation nicht wert. (Anmerkung: Wahrscheinlich meinte er damit den Inhalt, also dass die Probleme schon in der Präsentation erwähnt wurden, und nicht die Länge, denn grundsätzlich finde ich 2 Stunden Präsentation zu lange), Wir würden keinen Sonnenkönig brauchen, wir würden ruhige, gute Arbeiter wollen, wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...