Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach einem Investorentreffen in London mit DSV, Hapag-Lloyd und Maersk auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Wie von ihm erwartet, sähen die Transportunternehmen ein stetiges, aber geringeres Volumenwachstum, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Frachtraten seien allerdings bislang in diesem Jahr zu gering, um die Kostensteigerungen zu decken./ck/he Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2018-06-27/23:11

ISIN: DE000HLAG475