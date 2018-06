Die schweizerische Bank Credit Suisse (CS) hat Thyssenkrupp auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der 30. Juni rücke näher und damit die von Thyssenkrupp gesetzte Frist für das Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts. Medienberichten zufolge seien die Unternehmen auf der Zielgeraden für eine Ankündigung um diesen Zeitpunkt herum. Die Analysten der CS erwarten eine Nachverhandlung des Deals sowie Neuigkeiten hinsichtlich einer strategischen Überprüfung, Cashflow-Prognosen und die Antwort des aktivistischen Fondsmanagers Elliot zu all dem./ck/he Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-06-27/23:12

ISIN: DE0007500001