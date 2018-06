Ergomed plc gibt Update zur Geschäftsentwicklung bekannt DGAP-News: Ergomed plc / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Ergomed plc gibt Update zur Geschäftsentwicklung bekannt 28.06.2018 / 08:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergomed plc gibt Update zur Geschäftsentwicklung bekannt London, UK - 28. Juni 2018: Ergomed plc (LSE: ERGO; Xetra: 2EM GR) ("Ergomed" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet, gibt ein Update zur Geschäftsentwicklung für das Jahr 2018 bekannt. Sowohl der Bereich klinische Auftragsforschung (Clinical Research Services, CRS) als auch der Bereich Arzneimittelsicherheit & Medizinische Information und Dokumentation (Drug Safety & Medical Information Services, DS&MI) erfreuen sich weiterhin großer Nachfrage. Aufgrund von Verzögerungen bei einigen Vertragsneuabschlüssen und Verringerungen des Umfangs anderer Verträge wird der Umsatz für das erste Halbjahr 2018 voraussichtlich unter den Erwartungen des Managements liegen und wird für das Geschäftsjahr 2018 nun wahrscheinlich etwa 5% unter dem Marktkonsens für das Jahr erwartet. Im Einklang mit seiner Strategie wird das Unternehmen weiterhin gezielt investieren, um sich bis 2020 als Marktführer im Bereich Pharmakovigilanz und in der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von seltenen Erkrankungen (Orphan-Arzneimittel) zu positionieren. Diese Investitionen schließen sowohl die länderübergreifende Einstellung von Projektmitarbeitern als auch Investitionen in die robotergestützte Prozessautomatisierung ein, um langfristige Betriebseffizienz zu gewährleisten und die systemischen und personellen Support-Kapazitäten auszubauen. Das Unternehmen plant im zweiten Halbjahr 2018 weitere Investitionen, wenn auch in einer geringeren Höhe. Im Hinblick auf die Profitabilität wird das Jahr 2018 jedoch von der verzögerten Umsatzwirkung und der Höhe der getätigten Investitionen beeinflusst. Das Unternehmen hält es daher für angemessen, dass Investoren für das Geschäftsjahr 2018 ein bereinigtes EBITDA erwarten, das nur geringfügig über dem bereinigten EBITDA für das Jahr 2017 in Höhe von GBP 2,8 Mio. liegt. Der Auftragsbestand des Unternehmens, einschließlich zweier Verträge, deren Unterzeichnung kurz bevorsteht, liegt knapp über GBP 100 Mio. im Vergleich zu GBP 88 Mio. am 1. Januar 2018. Die Liquidität des Unternehmens ist weiterhin hoch mit einem positiven Cash Flow in der Berichtsperiode. Stephen Stamp, Chief Executive Officer von Ergomed plc, sagte: "Wir sind in diesem Jahr davon ausgegangen, die Markterwartungen für den Umsatz übertreffen zu könne. Dies hätte es uns erlaubt, die Kosten der zusätzlichen Investitionen, die nötig waren um unsere strategischen Ziele für 2020 zu erreichen, mehr als abzudecken. Bedauerlicherweise haben Verzögerungen und Verringerungen des Umfangs einer begrenzten Zahl von Verträgen dazu geführt, dass wir über die Gegebenheiten hinaus investiert haben. Das Unternehmen ist insgesamt in einem sehr stabilen Zustand, wie der Auftragsbestand von knapp GBP 100 Mio. zeigt, und wir sind zuversichtlich, dass 2018 eine gute Grundlage für künftiges Wachstum legen wird." Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung. - Ende - Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 Anne.hennecke@mc-services.eu Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein umfangreiches Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO). Aufbauend auf seiner Expertise in diesem Bereich hat Ergomed ein Portfolio an Arzneimittelentwicklungs-Programmen aufgebaut - sowohl im Rahmen von Partnerschaften als auch in Eigenregie. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com. 28.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 699575 28.06.2018

