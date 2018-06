Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FUßBALL-WM

16:00 Japan - Polen, Wolgograd

16:00 Senegal - Kolumbien, Samara

20:00 England - Belgien, Kaliningrad

20:00 Panama - Tunesien, Saransk

TAGESTHEMA

Die New Yorker Generalstaatsanwältin hat offenbar eine Untersuchung eingeleitet, ob die Übernahme des Telekomkonzerns Sprint durch seinen Wettbewerber T-Mobile US für 26 Milliarden US-Dollar negative Folgen für den Markt für vertragslose Mobilfunkangebote haben kann. Vertreter ihres Büros hätten Geschäfte kontaktiert, die solche Prepaid-Karten verkauften, und hätten sie über die Preisgestaltung und die Kunden befragt, berichten mehrere Informanten. Einer davon ergänzte, auch die Büros anderer Generalstaatsanwälte seien in die Untersuchung eingebunden. T-Mobile US und Sprint haben zusammen 30 Millionen vertragslose Kunden in den USA. Einige dieser Prepaid-Angebote kommen von Wiederverkäufern, die lediglich die Netze der Telekomanbieter mieten und SIM-Karten unter eigenem Namen herausgeben. Sprecher von Sprint und T-Mobile US wollten dies nicht kommentieren. Manager der beiden Telekomunternehmen hatten in der Vergangenheit als Folge des Zusammenschlusses mehr Jobs und eine bessere Netzabdeckung sowie einen schnelleren Ausbau des Mobilfunknetzes der fünften Generation versprochen. Analysten hatten aber schon darüber spekuliert, ob die beiden Unternehmen womöglich Frequenzen oder Prepaid-Marken verkaufen müssen, um die Genehmigung der Regulierer für den Zusammenschluss zu erhalten.

Die Chefs von T-Mobile US und Sprint haben derweil vor dem US-Kongress die geplante Fusion verteidigt. Unter anderem wurde das Argument der Arbeitsplätze ins Feld geführt. Es würden mehr Jobs geschaffen als durch den Zusammenschluss gestrichen werden könnten. Auch die Preise sollen weiter sinken. Ob der Megadeal im Wert von 26 Milliarden US-Dollar erlaubt wird, entscheiden in den USA die Kartellbehörden der Federal Communications Commission und das Justizministerium, nicht der Kongress.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 DE/Gesco AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q

10:00 DE/MBB SE, HV

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

10:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV

10:00 DE/Bauer AG, HV

10:00 GB/Covestro AG, Kapitalmarkttag

10:30 DE/Singulus Technologies AG, HV

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Fed, Zweiter Teil der Ergebnisse der Banken-Stresstests

DIVIDENDENABSCHLAG

Aroundtown 0,0702 EUR BBI Bürg. Brauh. Immo. 0,625 EUR Euwax 3,26 EUR Eyemaxx 0,20 EUR Grand City Prop. 0,219 EUR Nanogate 0,11 EUR B.A.T. 0,488 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: 10,6 Punkte zuvor: 10,7 Punkte -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj -EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 112,0 zuvor: 112,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +6,3 zuvor: +6,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,5 Vorabschätzung: -0,5 zuvor: +0,2 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Juni PROGNOSE: +1,41 zuvor: +1,45 -IT 11:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj -US 14:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +2,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq 2. Veröff.: +1,9% gg Vq 4. Quartal: +2,3% gg Vq

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.713,00 0,30 Nikkei-225 22.283,86 0,05 Schanghai-Composite 2.813,73 0,02 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.348,61 0,93 DAX-Future 12.266,00 -0,11 XDAX 12.280,59 -0,13 MDAX 25.965,55 0,62 TecDAX 2.721,15 -0,88 EuroStoxx50 3.397,13 0,84 Stoxx50 3.035,84 0,80 Dow-Jones 24.117,59 -0,68 S&P-500-Index 2.699,63 -0,86 Nasdaq-Comp. 7.445,09 -1,54 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,44% +38

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,68 -0,68 -0,07 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,32 -0,11 USA 2 Jahre 2,50 2,50 0,61 USA 10 Jahre 2,83 2,82 0,42 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiteren Versuchen einer Bodenbildung an den Aktienmärkten rechnen Händler. Zwar wiesen die Zeichen auf einen zunächst schwächeren Start hin, dies sei aber typisch für diese Marktphase und könne sich rasch ändern. "Das Momentum nach unten geht endlich raus", sagt ein Händler. Deutlich sei dies am DAX gewesen, der am Vorabend zum ersten Mal seit zwei Wochen seinen Abwärtstrend kurz durchbrechen konnte. Nun werde eine Stabilisierung über 12.250 Punkten versucht. Die Tiefstkurse des Vortages, vor allem die massiven Verluste unter Bankenwerten, seien durch automatische Stop-Loss-Verkäufe verursacht worden. Auch dies sei typisch für den letzten Ausverkauf, der dann doch von Schnäppchenkäufern zum beherzten Wiedereinstieg genutzt würde. "Per Saldo könnten wir dann bis nächste Woche eine sehr volatile Seitwärtsbewegung sehen", so der Händler weiter.

Rückblick: Fester - Die versöhnlicheren Töne aus Washington haben die Börsen am Nachmittag ins Plus getrieben. Gesucht waren Aktien der Ölbranche, nachdem sich der Ölpreis dank der harten Haltung der USA in ihrer Iran-Politik stark erholt hatte. Der Sektor führte die Gewinner mit einem Plus von 2,2 Prozent deutlich an. Bankenwerte tendierten 0,4 Prozent niedriger und waren damit schwächster Sektor. Der Handelskonflikt mit den USA könne zu einem Investitionsrückgang, fallender Kreditnachfrage und damit einem Gewinneinbruch im Corporate Banking der Institute führen, so die Befürchtung. Dazu kämen die Sorgen um die Probleme Europas und speziell die Refinanzierung Italiens. Für Whitbread ging es in London trotz schwächerer Zahlen um 3,4 Prozent nach oben. Nach Einschätzung von AJ Bell sind die flächenbereinigten Umsätze nicht schwach genug, um die Jahresziele zu gefährden. Daneben weist Goodbody darauf hin, dass eine mögliche Trennung von Costa Coffee die Aktie stützen sollte. Fastjet brachen um 78,8 Prozent ein. Der Cashbestand der Billigfluggesellschaft ist im Juni auf 3,3 Millionen Dollar zusammengeschrumpft. Das Unternehmen verhandelt mit Großaktionären über mögliche Kapitalmaßnahmen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Thyssenkrupp gewannen 3,7 Prozent. Das Unternehmen und Tata Steel sollen einer Fusion ihrer Stahlgeschäfte näher kommen, berichtete Reuters. Tagesverlierer im DAX waren Deutsche Bank mit Abgaben von 1,7 Prozent. Im Handel wurde allgemein auf die vom Handelskonflikt ausgelösten Risiken für den Bankensektor verwiesen. CFRA bestätigte daneben ihre Verkaufsempfehlung für Deutsche Bank. Axel Springer gewannen 3,7 Prozent nach einer Hochstufung durch Equinet. Für Gerresheimer ging es dagegen nach einer Abstufung durch Lampe um 4,5 Prozent nach unten. Nach Abstufungen durch die Commerzbank verloren 1&1 Drillisch 9,1 Prozent und United Internet 8 Prozent. Ferratum brachen um 23,2 Prozent ein, nachdem der Finanzdienstleister seine Einnahmenprognose zurückgezogen hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei verhaltenem Umsatz sei der Markt mit den US-Vorgaben abwärts gelaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Nahezu alle Werte querbeet hätten Verluste zu verzeichnen.

USA / WALL STREET

