The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HSH4KG0 HSH NORDBANK IS 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA US125581GV41 CIT GROUP INC. NEW 2021 BD00 BON USD N

CA XFRA US125581GW24 CIT GROUP INC. NEW 2025 BD00 BON USD N

CA XFRA US917288BA96 URUGUAY 03/33 BD01 BON USD N

CA XFRA USP37466AP78 EMPRESA TRANS.D.17/47REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US780097AM39 ROYAL BK SCOTLD 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1227583033 CIRSA FUN.LUX. 15/23 REGS BD02 BON EUR N

CA C6IA XFRA XS1400351653 CIRSA FUN.LUX. 16/21 REGS BD02 BON EUR N