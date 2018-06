The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A21PN2 SRPSKA, REPUBLIK 18-23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A169ND0 LUANA ENERGY 16/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A192ZH7 VONOVIA FINANCE 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4CA6 AAREAL BANK MTN S.267 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2LQ5M4 HOCHTIEF AG MTN 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40MZ6 COBA MTN 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LA7 DZ BANK IS.A963 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0LD1 DZ BANK IS.C160 18/30 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JR99 DEKA IHS SERIE 7609 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PUJ9 DEKA AD FESTZINS 18/21 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0QAJ9 DEKA TILG ANL 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3SN4 LB.HESS.THR.CARRARA06V/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HVB2KP6 UC-HVB CRLNFI 28 CL BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013346814 ALTAREIT 18-25 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013346822 TELEPERFORM. 18-25 BD00 BON EUR N

CA XFRA US36164QMS48 GE CAP.INTL FDG 2020 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA US539830BN88 LOCKHEED MARTIN 2052 BD00 BON USD N

CA XFRA US58013MEF77 MCDONALDS CORP. 2038 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1827891869 SPAREBANK 1 SMN 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1831877755 MOGO FINANCE 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1840619610 WORLD BK 18/23 MTN BD00 BON BRL N

CA XFRA XS1848875172 SVENSK.HDLSB. 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1849472938 TOTAL CAP.INTL 18/25 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1849518276 SMURF.KAPP.ACQ. 18/26 BD00 BON EUR N