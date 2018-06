FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.664 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR

KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.116 EUR

1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.145 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.163 EUR

B15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.058 EUR

8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.430 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.102 EUR

2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.090 EUR

0SZ XFRA US86933G1058 SUTHERLAND ASS. DL -,0001 0.344 EUR

DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.075 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.042 EUR

50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.118 EUR

L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.161 EUR

ZGC XFRA CNE100001LY0 ZHENGZHOU COAL M.+M.H YC1 0.007 EUR

JATA XFRA US4711052054 JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.019 EUR

293 XFRA US55303A1051 MGM GROWTH PROPERTIES A 0.370 EUR

YAR XFRA US03064D1081 AMERICOLD RLTY TR. DL-,01 0.161 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.029 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 IMIII-I.FTSE R.AW.3000 A 0.154 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

DHR XFRA US05508R1068 B + G FOODS INC. (NEW) 0.408 EUR

FM6 XFRA US3208671046 FIRST MIDW.BANC.DEL.DL-01 0.095 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 IMIII-I.GL.BUYB.ACHIEV. A 0.137 EUR

5P7 XFRA CA74061A1084 PREMIUM BRANDS HLDGS(NEW) 0.307 EUR

61F XFRA CA2861812014 ELEMENT FLEET MGMT CORP. 0.048 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.048 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.014 EUR

IHY3 XFRA SE0006593901 KLOEVERN AB NAV. A SK 1 0.011 EUR

B6M2 XFRA CA3505071090 FOUNDERS ADV.CAP. O.N. 0.008 EUR

HIP XFRA US7005171050 PARK HOTELS+RESORTS DL-01 0.756 EUR

B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.258 EUR

DCF1 XFRA US2331532042 DCT INDUST. TRUST DL -,01 0.309 EUR