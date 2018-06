FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.120 EUR

CAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.662 EUR

BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.584 EUR

BO5 XFRA US1033041013 BOYD GAMING CORP. DL-,01 0.052 EUR

BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.688 EUR

BMU XFRA US08160H1014 BENCHMARK EL. INC. DL-,10 0.129 EUR

WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.263 EUR

AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.103 EUR

FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.322 EUR

9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.395 EUR

AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.120 EUR

KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.189 EUR

AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.258 EUR

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.730 EUR

A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.799 EUR

AGL XFRA US0084921008 AGREE RLTY CORP. DL-,0001 0.464 EUR

WX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.232 EUR

P92A XFRA US70338P1003 PATERN ENERGY GR.A DL-,01 0.363 EUR

6PSK XFRA IE00B23D9570 IMIII-I.FTSE RAFI EM. A 0.051 EUR

6PSH XFRA IE00B23D9240 IMIII-I.DYN.US MKTS A 0.040 EUR

6PSD XFRA IE00B23D8Y98 IMIII-I.FTSE R.E.M.S. A 0.209 EUR

6PSC XFRA IE00B23D8X81 IMIII-I.FTSE RAFI US1000 0.175 EUR

6PSA XFRA IE00B23D8S39 IMIII-I.FTSE RAF.US1000 A 0.071 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 IMIII-I.EQ.NA.-100- A 0.244 EUR

RF5 XFRA US7495521053 RF INDUSTRIES DL-,01 0.017 EUR

OTE XFRA GRS260333000 HELLENIC TELEC. ORG. NAM. 0.350 EUR

BB2 XFRA GB0031743007 BURBERRY GROUP LS-,0005 0.344 EUR

AOS XFRA GB0022569080 AMDOCS LTD. LS-,01 0.215 EUR

BW3 XFRA GB0009697037 BABCOCK INTL GRP LS-,60 0.257 EUR

BMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.554 EUR

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.085 EUR

WPY XFRA US92936U1097 W.P. CAREY INC. DL-,01 0.877 EUR

ESF XFRA FR0000038259 EUROFINS SCIEN.INH.EO 0,1 2.400 EUR

INR XFRA ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. 0.145 EUR

FFEA XFRA ES0134950F36 FAES FARMA INH. EO-,10 0.020 EUR