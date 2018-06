FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

NFG XFRA US6361801011 NATL FUEL GAS 0.365 EUR

K3U XFRA CA9889091075 ZCL COMPOSITES INC. 0.087 EUR

NQG XFRA US6098391054 MONOLITHIC POWER DL-,001 0.258 EUR

MDF XFRA US58470H1014 MEDIFAST DL-,001 0.413 EUR

M4Z XFRA US55272X1028 MFA FINANCIAL INC.DL -,01 0.172 EUR

LNE XFRA US5339001068 LINCOLN ELECTR. HLDGS 0.335 EUR

LXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.153 EUR

LXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.550 EUR

LH9 XFRA US5179421087 LASALLE HOTEL PROP.DL-,01 0.193 EUR

KU1 XFRA US5012421013 KULICKE + SOFFA IND. 0.103 EUR

KRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.391 EUR

KTU XFRA US48562P1030 KAPST. PAP.+PACK.DL-,0001 0.086 EUR

JF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.180 EUR

ILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.670 EUR

ISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.327 EUR

HUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.430 EUR

HMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.172 EUR

AWT XFRA US4046091090 THE HACKETT GROUP DL-,001 0.146 EUR

GRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.112 EUR

FRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.198 EUR

F5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.187 EUR

FFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.155 EUR

FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.142 EUR

G5A XFRA CA0012641001 AGT FOOD AND INGREDIENTS 0.097 EUR

EXP XFRA US2971781057 ESSEX PROP. TR. DL-,0001 1.598 EUR

MHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.473 EUR

EGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.039 EUR

D8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.215 EUR

DL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.086 EUR

HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.107 EUR

DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.593 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.138 EUR

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.215 EUR

WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.236 EUR

RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.395 EUR