FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BSO XBUL BG1100016978 BULGARIAN STOCK EXCHANGE-SOFIA 0.015 BGN
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