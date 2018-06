FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01

XFRA CA3719391094 GEOLOGIX EXPLORATIONS INC

AT1 XFRA LU1673108939 AROUNDTOWN EO-,01

GYC XFRA LU0775917882 GRAND CITY PROPERT.EO-,10

C0Q XFRA CH0198251305 COCA-COLA HBC NA.SF 6,70