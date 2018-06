Lyss - Mit dem Kauf der deutschen Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH erweitert Feintool die strategischen Geschäftsfelder neben Feinschneiden und Umformen in den Markt der Elektromotorkomponenten. Das neu erworbene technologische Know-how soll zuerst in Europa und danach global ausgebaut werden, schreibt Feintool in einer Mitteilung.

Der Kaufvertrag tritt vorbehältlich der Zustimmung des deutschen Kartellamtes voraussichtlich Ende August 2018 in Kraft. Alle 200 Mitarbeitenden mit sechs Auszubildenden der Stanz- ...

