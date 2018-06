The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1849550592 AIB GROUP 18/25 MTN BD00 BON EUR N

CA GF6A XFRA CA92026G1019 VALORO RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N

CA GMMV XFRA DE000A2LQTW1 GRAMMER AG Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA XAT1 XFRA IE00BFZPF439 SO.M.II-IAT1CB HDGEOD EQ00 EQU EUR Y

CA 8PT3 XFRA CA95770E1079 WESTERN ATLAS RES. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA 2FQ XFRA GB00BDCXV269 QUILTER PLC LS-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 0LQ XFRA MHY235081079 EURODRY LTD. DL -,01 EQ01 EQU EUR N

CA SCR XFRA US84130C1009 SOUTHCROSS EN.PART.LP UTS EQ01 EQU EUR N