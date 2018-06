Die Krypto-Exchange Binance hat einen Tag nach dem Aussetzen ihrer Aktivitäten aufgrund eines System-Upgrades wieder den Handel aufgenommen, gefolgt von einer Warnung von ihrem Risikomanagement-System, so heißt es in einer Erklärung vom 27. Juni. Der Handel bei Binance kam am Dienstag nach einem geplanten Systemupgrade zum Erliegen. Entwickler hatten prognostiziert, dass Trades und Auszahlungen für einen Zeitraum von vier Stunden nicht verfügbar sein werden, aber als das automatisierte System eine ...

