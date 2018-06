Das Material verfügt über die doppelte Festigkeit von unmodifiziertem PEEK, was es für strukturelle, belastbare Implantate im Wirbelsäulen-, Hüft- und Kniebereich prädestiniert. Diese Eigenschaft erweitert außerdem den Konstruktionsspielraum für kompaktere und besser angepasste Implantate. Wie unmodifiziertes PEEK, so verfügt es über eine außergewöhnliche Kriechfestigkeit und dauerhafte Ermüdungsbeständigkeit. Darüber hinaus zeigt das Spezialpolymer die gleiche natürliche Strahlendurchlässigkeit wie unmodifiziertes PEEK, was gegenüber metallischen Lösungen von Vorteil ...

