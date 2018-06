Bei Sauerstoffmasken für die Atemtherapie sind die TPE so flexibel, dass sie bequem am Gesicht anliegen, und dennoch ihre Form bei Verpackung und Lagerung beibehalten, sodass auf Verpackungseinlagen verzichtet werden kann. Ihre PVC-ähnliche Transparenz ermöglicht die Überwachung von Patienten. Die Compounds sind in Shore-A-Härtegraden von 58, 68 und 73 lieferbar. Die TPE-Gele der Reihe Medalist 10100 für Polsterungen für steife Masken haften beim Umspritzen oder ...

