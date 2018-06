In der Kunststofftechnik finden Thermoplast-Silikon-Verbunde immer mehr Aufmerksamkeit. In der Medizintechnik wird Flüssigsilikonkautschuk (LSR) wegen seiner guten Verarbeitbarkeit und seiner physiologischen Unbedenklichkeit immer mehr eingesetzt. Bei Automobilen und Nutzfahrzeugen werden Silikonkautschuke gerne wegen ihren guten elastischen Eigenschaften über einen weiten Temperaturbereich (-50 bis +200 °C) vor allem für Dichtungsanwendungen und Schläuche eingesetzt. Für optische Anwendungen wird Silikonkautschuk ebenfalls immer interessanter, weil er flexibel ist und über sehr gute Transparenz sowie gute lichtleitende Eigenschaften erfügt [1,2,3].

In all diesen Bereichen wird es in naher Zukunft immer interessanter, LSR in Kombination mit Thermoplasten zu verarbeiten. Hierfür ist das Mehrkomponentenspritzgießen ideal geeignet. Bei bestimmten Materialkombinationen, beispielsweise mit Polyamiden (PA) und Polybutylenterephthalat (PBT), gibt es mittlerweile zahlreiche Applikationen im Markt [4]. Materialhersteller, wie Wacker und Momentive bieten LSR-Typen an, die zusätzliche organofunktionelle Silane enthalten und als Haftvermittler zwischen den anorganischen SI-O-Ketten des Silikons und den funktionellen Gruppen des Thermoplasten agieren.

Bei Standard-Thermoplasten wie Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polyethylen (PE), ist die Herstellung im Mehrkomponentenspritzgießen mit LSR nicht möglich, weil normalerweise LSR bei mehr als 130 °C im Werkzeug ausvulkanisiert. Diesen Temperaturen hält ABS und PE nicht stand, da es dann schon im plastischen Zustand vorliegt. Für Polypropylen (PP) sind momentan noch keine haftenden LSR-Typen und für Polycarbonat (PC) nur in bedingtem Maße auf dem Markt verfügbar.

Mit Vorbehandlungsmethoden für die Hartkomponente (PP und PC) kann hier Abhilfe geleistet werden. Hierzu zählen zum Beispiel die UV-Vorbehandlung [5] und die Silikatisierung von thermoplastischen Substraten.

Bei der UV-Vorbehandlung wird UVC-Licht im Wellenlängenbereich von 100 bis 280 nm genutzt, um den Thermoplasten zu bestrahlen. Das Licht kann zum Beispiel durch eine Quecksilberniederdrucklampe erzeugt werden. Belichtungszeiten liegen für PC bei etwa 5 s und für PP bei etwa 30 s. Die einfache Lampentechnik und die kurzen Belichtungszeiten sind sehr gut für den Mehrkomponentenspritzguss geeignet, so dass die Zykluszeit des Spritzgießprozesses nur gering beeinflusst wird, wenn ein Roboter an der Spritzgießmaschine genutzt werden kann [6, 7]. Beim Silikatisieren wird ein Propan-Butan-Gemisch, welches Aktvierungsbestandteile enthält, durch eine Hochtemperaturflamme (etwa 1.300 °C) vollständig in Silikatpartikel umgesetzt und es bildet sich auf der Thermoplast-Oberfläche eine Silikatschicht, bestehend aus Silikonoxiden gebildet [8], [9].

Neben den oben beschriebenen Methoden zur Vorbehandlung gibt es auch neue Flüssigsilikonkautschuke für die Herstellung von Standard-Thermoplast-LSR-Bauteilen mittels Spritzgießen. Die LSR-Komponente sind dabei UV-vernetzende Silikone, die bei Raumtemperatur durch UVA-Licht vernetzen oder sogenannte LTC (Low Temperature Curing) -LSR-Typen, die bei Temperaturen um die 90°C ausvulkanisieren [10,11].

In Anlehnung an die VDI-Richtlinie 2019 werden Ergebnisse bezüglich der Haftung von LSR auf verschiedene Thermoplaste gezeigt und mögliche Produkte vorgestellt. Diese Ergebnisse wurden auch im Rahmen der VDI-Tagung ‚Kunststoffe in der Medizintechnik' im April 2018 präsentiert und sind in ähnlicher Form im betreffenden Tagungsband enthalten.

Experimentelle ...

