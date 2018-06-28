BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FERRATUM AUF 30 (34) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 600 (495) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11 (11,50) EUR - 'NEUTRAL' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11 (12) EUR - 'NEUTRAL' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 920 (980) PENCE - 'OUTPERFORM'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 470 (460) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 58,5 (59,0) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 81 (80) SEK - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 7000 (6685) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,10 (3,30) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS GAMESA AUF 11,70 (11,80) EUR -...Den vollständigen Artikel lesen ...