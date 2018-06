Jedes Jahr steigt bei den Büroarbeitern mit den Temperaturen auch die Unsicherheit vor dem Kleiderschrank. So bleiben Sie cool und seriös.

Neulich, bei 33 Grad. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder gab ein Interview im Goldenen Saal des Rathauses Augsburg. Ein prunkvoller Raum, keine Frage. Leider ohne Klimaanlage, das war schade. Und so wurde der Besuch zum Lehrstück in Sachen Schwitzen. Hatten sich die meisten der männlichen Anwesenden doch in einen dunklen Anzug gezwungen.

Das werden sie spätestens mit der Ankunft des CSU-Politikers bereut haben - der hatte nämlich auf den Zwirn verzichtet und trug stattdessen eine dünne helle Stoffhose, ein luftiges Hemd und einen dunkelblauen Blazer. Und schwitzte, im Gegensatz zu den meisten anderen Besuchern, zumindest nicht sichtbar.

Das Dilemma ist kein Neues: Jedes Jahr steigt mit den Temperaturen auch die Unsicherheit vor dem Kleiderschrank. Was tragen an heißen Tagen? Wie gelingt der Spagat aus luftiger Klamotte und seriöser Optik? Die gute Nachricht ist: Viele ...

