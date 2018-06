Von Alberto Delclaux

PARIS (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi hat sein Generikageschäft in Europa für 1,9 Milliarden Euro an den Investor Advent International verkauft. Der Aktienkaufvertrag für die Sparte Zentiva sei unterzeichnet worden und die Transaktion werde voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen, teilte die Sanofi SA mit. Sie steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Sanofi beurteilt das Generikageschäft in Europa als Randgeschäft. Der Konzern hatte im April bekanntgegeben, exklusive Verhandlungen mit Advent über Zentiva zu führen. Die Sparte mit Sitz in Prag erreicht mit seinem umfangreichen Sortiment den Unternehmensangaben zufolge mehr als 40 Millionen Patienten in 25 europäischen Ländern.

