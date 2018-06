UBM Development baut mit der Akquisition von vier weiteren Hotelprojekten in Deutschland, den Niederlanden und Polen die Hotel-Pipeline von 1.900 Zimmer auf über 3.000 Zimmer aus. Trotz der erst kürzlich erfolgten Eröffnung des Holiday Inn München Leuchtenbergring, umfasst die Pipeline nun elf Hotels - neu akquiriert wurde je ein Projekt in Düsseldorf, in Hamburg, in Den Haag und in Kattowitz. "Wir erhöhen unsere Schlagzahl von zwei auf vier Hotels pro Jahr. In Zukunft fließen 40% aller Investitionen in die Hotelsparte", so Martin Löcker, Chief Operating Officer von UBM Development. UBM Development operiert im Hotelbereich in einem stark wachsenden Markt, der in Europa bereits ein Transaktionsvolumen von über EUR 20 Mrd. pro Jahr erreicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...