Erstmals nach der Eingliederung der Verbund AG in das Bundesministerium für Finanzen (BMF) besucht Finanzminister Hartwig Löger gemeinsam mit Verbund-Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Anzengruber das Kraftwerk Limberg II in Kaprun. Finanzminister Hartwig Löger: "Die Eingliederung von Verbund in das BMF ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Verbund ist Österreichs führendes Stromunternehmen und spielt damit eine strategisch wichtige Rolle in der heimischen Wirtschaftslandschaft. Mit diesem Schritt wird ein stärkerer Finanzfokus gelegt und ein aktives Beteiligungsmanagement durch das Finanzministerium ermöglicht. Ein integriertes Beteiligungsmanagement der im Wettbewerb stehenden Unternehmen und die gemeinsame Nutzung von Know-How der Experten im...

