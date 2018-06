Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma SE vor Quartalszahlen von 495 auf 600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) des Sportartikelherstellers dürften vor allem vom Wachstum in der Region Asien-Pazifik angetrieben werden, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz höherer Ausgaben wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland dürfte die Ebit-Marge zulegen. Im günstigsten Fall könne die Puma-Aktie sogar mit 735 Euro bewertet werden./bek/ajx

Datum der Analyse: 28.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006969603

AXC0063 2018-06-28/08:51