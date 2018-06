Zürich - Die Börsen sind nach der Februarkorrektur noch nicht richtig in Schwung gekommen. Was werden die kommenden Monate bringen? Welche Faktoren können den Börsen wieder zum Aufschwung verhelfen und welche Verlustrisiken sind zu beachten? Silvano Grimaldi, CEO der unabhängigen und neutralen Schweizer Vermögensverwaltung GRIMALDI & PARTNERS AG, gibt Ihnen eine Roadmap bis Jahresende.

"Sell in May and go away? "

Die Aktienmärkte hatten nach einem "idyllischen" 2017 mit sehr tiefer Volatilität im neuen Jahr mit einigen "verletzenden" Faktoren zu tun, die mehr Schwankungsanfälligkeit an den Börsen bewirkt haben:

Zins- und Inflationsängste sorgten für den Mini-Crash von Anfang Februar. Verunsicherung verursachten auch geopolitische Turbulenzen, allen voran der dialektische USA-Nordkorea-Konflikt und die italienische Regierungsbildungskrise. Zuletzt hat der mögliche Handelskrieg zwischen den USA und ihren Haupthandelspartnern Kanada, Europa und China für Belastung an den Börsen gesorgt. Rückläufige Konjunkturindikatoren in Europa haben die Anleger zusätzlich pessimistischer gestimmt.

Konsolidierung über die Sommermonate

Wird dieses Jahr die altbewährte Börsenregel "Sell im May and go away" Gültigkeit haben? Einiges spricht dafür, denn verschiedene Faktoren lassen vermuten, dass sich bis Ende Sommer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...