Bern - Die Finanzen der AHV sind in Schieflage. Nachdem die Reform der Altersvorsorge an der Urne gescheitert ist, nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf. Mit zusätzlichen Einnahmen aus der Mehrwertsteuer und dem Frauenrentenalter 65 will er die AHV auf Kurs bringen.

Diese Vorschläge hat der Bundesrat am Donnerstag in die Vernehmlassung geschickt. Sie entsprechen grundsätzlich jenen Eckwerten, die er bereits im März definiert hat. Die Mehrwertsteuer soll um 1,5 Prozentpunkte angehoben werden. Der Normalsatz würde damit bei 9,2 Prozent liegen. Der reduzierte Satz für Güter des täglichen Bedarfs soll lediglich von 2,5 auf 3 Prozent steigen.

Das bringt der AHV zwischen 2021 und 2030 zusätzlich rund 49 Milliarden Franken ein. Nötig sind aber 53 Milliarden Franken, wenn der AHV-Fonds auch 2030 noch eine volle Jahresausgabe enthalten soll. Diese Lücke will der Bundesrat schliessen, indem das Rentenalter der Frauen auf 65 Jahre erhöht wird. Insgesamt bringt das der AHV Zusatzeinnahmen von rund 10 Milliarden Franken.

Deal für Frauen

