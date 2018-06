Erst im Mai konnte der Abwärtstrend in der Aktie des Biotechnologiekonzerns Biogen gebrochen werden. Die Rückeroberung der gleitenden Durchschnitte der Perioden 20 und 50 war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und die Kurse legten in Folge ordentlich zu. Doch ein Gap von Mitte Juni bringt jetzt die Aufwärtsbewegung möglicherweise ins Wanken.

Den vollständigen Artikel lesen ...