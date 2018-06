Wenn sich die Elektromobilität erst mal richtig in der Breite durchsetzt, dann stehen zwei große Gewinner bereits jetzt fest: Siemens (WKN:723610) und ABB (WKN:919730). Damit der Prozess sich nicht immer weiter hinzieht, schieben die beiden eigentlich erbitterten Konkurrenten mit gemeinsamen Kräften an. Lange Zeit ist nicht viel passiert 1900 wurde das Elektromobil "System Lohner-Porsche" auf der Pariser Weltausstellung gezeigt. In den folgenden Jahrzehnten beschränkte sich die Elektromobilität auf Trolleybusse und elektrischen Schienenverkehr sowie Nischenanwendungen. Erst in den Wendejahren um 1990 kam wieder frischer Wind in das Thema. 1994 brachte Nicolas Hayek seine langjährige Vision eines Kleinstfahrzeugs mit Elektroantrieb in das ...

