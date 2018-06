Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Hornbach Holding auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Nach dem Ausscheiden der Fußball-Nationalelf bei der WM in Russland hätten die Deutschen nun wieder mehr Zeit, sich ihren Renovierungsarbeiten in den eigenen vier Wänden zu widmen, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 28.06.2018

