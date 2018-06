Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Das britische Mineralöl- und Energie-Unternehmen BP baut sein Geschäft aus und übernimmt Chargemaster. Den Kaufpreis nannten die Briten nicht. Chargemaster aus Luton in Großbritannien bietet Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, darunter Ladegeräte für den privaten, geschäftlichen und öffentlichen Gebrauch an. Zudem betreibt die Gesellschaft, die größte ihrer Art in Großbritannien, ein eigenes öffentliches Ladesystem für Elektrofahrzeuge unter dem Namen Polar.

BP will das Unternehmen nun in BP Chargemaster umbenennen. Tufan Erginbilgic, Chef des Downstream-Bereichs bei BP, sagte, der Kauf von Chargemaster sei ein wichtiger Schritt, um BP zum führenden Energieanbieter für emissionsarme Fahrzeuge zu machen.

June 28, 2018 02:33 ET (06:33 GMT)

