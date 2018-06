"Wir wollen uns eine Position im größten Absatzmarkt der Welt aufbauen", erklärt Marcel Kiessling, Geschäftsführer der Gerhard Schubert GmbH. China ist nach USA und Frankreich der drittgrößte Exportmarkt für deutsche Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. Bei chinesischen Produzenten für Lebensmittel, Pharma- und Kosmetikprodukten spielt Automation in der Sekundärverpackung eine immer wichtigere Rolle. "Wir wollen den chinesischen Markt mit dem stetig steigenden Bedarf an Automation aktiv mitgestalten. Deshalb ist für uns genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Markteintritt. Wir bieten mit unseren hochflexiblen, roboterbasierten Verpackungsmaschinen Automatisierungslösungen, mit denen Hersteller sämtlicher Branchen ihre Produktivität und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit entscheidend erhöhen können", so Marcel Kiessling ...

