Sommerwetter und Fußball-WM - selten wird in Europa so viel Bier getrunken. Ausgerechnet jetzt droht in einigen Ländern ein Engpass. Könnte auch Deutschland das Bier ausgehen?

Laue, helle Sommernächte, Mitzittern beim Fußball, dazu ein kühles Helles. Zu kaum einer Zeit wird in Europa mehr Bier verkauft als während einer Fußball-Weltmeisterschaft. Doch in Großbritannien und Norwegen schauen Pubs und Händler derzeit besorgt in ihre Lager. Denn in Nordeuropa ist das lebensmittelreine CO2 knapp. Die erste Brauerei hat deshalb die Produktion eingestellt.

"Wenn die Brauereien nicht am Wochenende beliefert werden, wird ihnen allen das CO2 ausgehen", warnte der Chef des norwegischen Brauereiverbands schon im dortigen Rundfunk. "Das werden wir in ein oder zwei Wochen in allen Lokalen und Geschäften spüren." Auch in Großbritannien rechnet der dortige Pub- und Brauereiverband damit, dass Sorten ausgehen. Die größte britische Pub-Kette Wetherspoon kann laut BBC schon nicht mehr alle üblichen Biere und Cider anbieten.

Wie kommt es zu dem Engpass? Das flüssige CO2 fällt als Nebenprodukt der Ammoniak-Erzeugung für Düngemittel an. Da Düngemittel vor allem zwischen August und März produziert werden, laufen ...

