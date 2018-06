Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert von den Deutschen, dass sie wieder neugierige auf Zukunft werden. Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft will sie aktiv gestalten. Mit diesen drei Punkten.

Die Bundeskanzlerin hat in diesen Tagen mit allerlei eigentümlichen Wesen zu tun. Vor allem innerhalb ihrer Parteienfamilie, ab und an aber auch auf europäischer Ebene. Und so hat Angela Merkel (CDU) auch an diesem Mittwochabend in der Berliner St. Elisabeth-Kirche keine Scheu, sich der etwas eigenartigen Gesprächspartnern zu nähern. "Nun Sophia", beginnt die Kanzlerin und wendet sich an den gleichnamigen Roboter des Unternehmens Hanson Robotics, der hier auf der Bühne steht, "ich bin froh, Dich kennenzulernen. Aber nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich deutsch spreche. Wir Menschen sind manchmal etwas sonderbar beim Einhalten von Protokollregeln."

"Natürlich", erwidert Sophia auf Englisch und lobt die "beeindruckende emotionale Intelligenz" der Kanzlerin. Was die wiederum mit einem Mundzucken quittiert.

Wann hat es das schon einmal gegeben? Eine amtierende Regierungschefin, die sich zu einem Interview mit einem Roboter auf die Bühne stellt. Aber so ist das eben, wenn lernende Maschinen und Software, wie sie auch Sophia aus Hongkong antreiben, immer fähiger werden und gleichzeitig die Einsicht der Bundeskanzlerin wächst, das Thema digitale Transformation von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft endlich so ernst zu nehmen wie es bedeutend ist. Und letzteres, das macht die Kanzlerin an diesem Mittwochabend klar, hat sie in ihrer vierten Amtszeit vor.

Die entsprechenden Eckpunkte hat die CDU-Politikerin, die hier dem Start der neuen Digital-Bildungsplattform und Medienmarke ada der Handelsblatt Media Group, zu der auch wiwo.de gehört, mit in die von ada-Herausgeberin Miriam Meckel moderierte Bühnenrunde gebracht. Die sind im wesentlichen eine, im Zweifel auch durch europäische Zusammenarbeit ermöglichte, Stärkung der industriellen Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge und Wirtschaft der Zukunft, eine begleitete Anpassung der Arbeitswelt an eben jenen Fortschritt ...

