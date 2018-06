Den Euro belastet zurzeit ein stärker werdender Dollar. Noch stärker wirkt sich dieser Druck auf Währungen der Schwellenländer aus.

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel weiter unter der Marke 1,16 US-Dollar gelegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1560 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Belastet wird der Euro zurzeit vor allem durch einen stärker werdenden Dollar. Die ...

