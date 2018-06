Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Just Eat nach einem Kapitalmarkttag des Essenslieferanten auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf den Wettbewerb gebe es Zuversicht, aber höhere Investitionen nach 2018 dürften voraussichtlich zu einer Senkung der Konsensprognosen führen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-06-28/09:10

ISIN: GB00BKX5CN86