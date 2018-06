Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat gestern einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Dabei hatte der DAX den Handelstag noch in der Verlustzone begonnen. Am Nschmittag drehte er aber ins Plus und schloss bei 12.349 Punkten. Marktidee: Intel Bei Intel gab es zuletzt Turbulenzen auf dem Chefposten. Der CEO musste vor kurzem seinen Hut nehmen. Das machte sich auch beim Aktienkurs negativ bemerkbar. Das Papier rutschte deutlich ab und fiel dabei unter wichtige Unterstützungen. Jetzt rückt ein weiterer bedeutender Support in den Fokus.