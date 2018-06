Hier geht's zum Video

Die jüngste Ankündigung der Trump-Regierung, Pläne für Zölle von 10% auf weitere chinesische Waren in Höhe von 200 Mrd. US-Dollar zeitnah umzusetzen, lässt den Handelskrieg zwischen den USA und China eskalieren. Warum die deutsche Industrie davon gleich doppelt getroffen wird, erfahren Sie in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.