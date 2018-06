Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich trotz aller Differenzen mit US-Präsident Donald Trump klar zum transatlantischen Bündnis bekannt. "Wir sind (...) überzeugt, dass dieses Bündnis für unsere gemeinsame Sicherheit zentral bleibt", sagte sie am Donnerstag in ihrer Regierungserklärung im Bundestag. Die "Amerika zuerst"-Politik Trumps hat die Beziehungen zwischen den USA und seinen westlichen Partnern schwer belastet. In zwei Wochen treffen Merkel und Trump beim Nato-Gipfel in Brüssel aufeinander./mfi/DP/jha

