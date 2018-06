Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsches GfK-Konsumklima stabilisiert sich

Das Konsumklima in Deutschland stabilisiert sich. Der von der Konsumforschungsgesellschaft GfK für Juli erhobene Index des Konsumklimas liegt auf dem Vormonatsniveau von 10,7 Punkten. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten einen Rückgang auf 10,6 Punkte prognostiziert. Laut GfK beeinträchtigt der Handelskonflikt zwischen der EU und den USA zwar den Konjunkturoptimismus der Verbraucher, doch können sich Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung mit geringen Zuwächsen behaupten.

Bullard warnt vor zu scharfem geldpolitischen Kurs der Fed

Der Präsident der Federal Reserve von St. Louis, James Bullard, hat vor einem zu starken Anziehen der Zinsschraube gewarnt. Es bestehe für die US-Wirtschaft in den kommenden Jahren die Gefahr, dass die US-Notenbank die Leitzinsen auf ein Niveau hebt, das das Wachstum beeinträchtigen würde. "Ich denke, es gibt das Risiko, dass wir zu schnell zu hoch gehen", sagte Bullard am Mittwoch in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

EZB: Patrick Amis leitet Abteilung makroprudenzielle Aufsicht 3

Patrick Amis ist neuer Direktor der Abteilung makroprudenzielle Aufsicht 3 bei der Europäischen Zentralbank (EZB). Nach Mitteilung der EZB ersetzt Amsi den kürzlich ausgeschiedenen Jukka Vesala. Amis ist damit ab 1. August für die Beaufsichtigung kleinerer Banken zuständig, die allerdings operativ durch die nationalen Aufsichtsbehörden durchgeführt wird. Amis war zuvor stellvertretender Direktor der Abteilung makroprudenzielle Aufsicht 1 und davor in verschiedenen Position bei der französischen Bankenaufsicht tätig.

US-Häfen befürchten Ausfälle durch Strafzölle

Die wachsenden Spannungen im Streit zwischen den USA und ihren Handelspartnern werden sich womöglich auch auf das Frachtaufkommen in den großen US-Häfen auswirken. Der Streit gehe zu Lasten von Arbeitsplätzen und Unternehmen, die vom Warenfluss in den Lieferketten abhängen. So sagte Gene Seroka, Executive Director des Hafens ins Los Angeles, die kürzlich von den USA und ihren Handelspartnern eingeführt oder vorgeschlagen Strafzölle würden etwa 15 Prozent der gesamten Fracht betreffen, die durch den Hafen Los Angeles geschleust werde. Los Angeles ist der größte US-Containerhafen. Im vergangenen Jahr entfielen auf chinesische Handelspartner 145 Milliarden Dollar im Import- und Exportgeschäft des Hafens. Das ist mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts von 284 Milliarden Dollar.

Haushaltspolitiker des Bundestags zurren Budget für 2018 fest

Die Haushaltspolitiker des Bundestags haben das Budget für das laufende Jahr festgezurrt. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Sven-Christian Kindler, erklärte nach dem Ende der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses in der Nacht zum Donnerstag in Berlin, es handele sich um einen "Haushalt ohne Zukunft". Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verwaltete lediglich "den Status Quo" seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU).

Deutschland schiebt mehr Asylbewerber in andere EU-Länder ab - Zeitung

Deutschland führt verstärkt Asylbewerber in andere EU-Mitgliedsländer wie Italien oder Schweden zurück. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres brachten die Behörden fast 4.100 Flüchtlinge in den Staat zurück, der laut europäischem Recht für das jeweilige Asylverfahren zuständig ist. Aufs Jahr hochgerechnet würde dies fast 10.000 sogenannte Dublin-Überstellungen ergeben. Im gesamten vergangenen Jahr waren es lediglich 7.100 Fälle gewesen. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, welche der Süddeutschen Zeitung (Donnerstagsausgabe) vorliegt.

Seehofer rechtfertigt harte Haltung im Asylstreit

Im Konflikt in der Union um die Asylpolitik hat Bundesinnenminister Horst Seehofer die harte Haltung der CSU verteidigt. "Ich kenne bei mir in der Partei niemand, der die Regierung gefährden will in Berlin, der die Fraktionsgemeinschaft auflösen möchte mit der CDU oder der gar die Kanzlerin stürzen möchte", sagte Seehofer am Mittwochabend in der ARD-Sendung "Maischberger". Das sei überhaupt nicht das Anliegen. "Das Anliegen ist, eine Migrationspolitik für die Zukunft zu formulieren", fügte der CSU-Vorsitzende hinzu. Er wolle der Bevölkerung sagen können: "Wir haben diese Sache jetzt im Griff."

Europarat besorgt über Pläne für Flüchtlingslager außerhalb der EU

Die von einigen EU-Staaten angestrebte Verlagerung von Asylverfahren in Drittstaaten - etwa durch die Einrichtung von Flüchtlingslagern - hat im Europarat Besorgnis ausgelöst. Diese Lösung berge "gravierende Risiken bezüglich der Menschenrechte", warnte die Parlamentarische Versammlung der paneuropäischen Staatenorganisation am Mittwoch in einer Entschließung. In einem außerhalb der Zuständigkeit der EU vorgenommenen Asylverfahren könnten sich Migranten in einer "rechtlichen Grauzone" wiederfinden - zumal viele Drittstaaten die internationalen Standards für Menschenrechte nicht einhielten.

Oettinger dämpft im Asylkonflikt Erwartungen an EU-Gipfel in Brüssel

Vor dem EU-Gipfel zur Migrationspolitik hat EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger die Erwartungen an die Beratungen der europäischen Staats- und Regierungschefs gedämpft. "Wir werden Fortschritte haben", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. "Aber es wird nicht zu dem großen Durchbruch kommen können, der von manchen in Deutschland erwartet wird."

Entwurf zu US-Einwanderungsgesetz scheitert im Kongress

Ein als Kompromiss gehandelter Gesetzentwurf zur Einwanderungsreform in den USA ist gescheitert. Bei einer Abstimmung am Donnerstag votierten 301 Abgeordnete gegen den von den Republikanern eingebrachten Entwurf, nur 121 stimmten dafür. Unter den Nein-Stimmen waren auch dutzende Abgeordnete der Republikanischen Partei von Präsident Donald Trump, die oppositionellen Demokraten stimmten geschlossen dagegen.

Trump erhält Chance zur nachhaltigen Prägung des Supreme Court

US-Präsident Donald Trump hat die Chance, dem Obersten Gericht des Landes für lange Zeit einen konservativen Stempel aufzudrücken. Einer der neun Richter des Supreme Court, Anthony Kennedy, wird Ende Juli in den Ruhestand treten, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Den moderaten Konservativen, der bei manchen Entscheidungen zusammen mit den linksliberalen Richtern votierte, dürfte Trump nun durch einen dezidiert konservativen Juristen ersetzen wollen.

Trump empfängt Conte am 30. Juli im Weißen Haus

US-Präsident Donald Trump empfängt den neuen italienischen Regierungschef Giuseppe Conte am 30. Juli in Washington. "Italien ist ein wichtiger Nato-Verbündeter, ein führender Partner in Afghanistan und im Irak und entscheidend für Stabilität in der Mittelmeerregion", erklärte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.

Prominenter türkischer Journalist Altan aus Gefängnis entlassen

Der zu lebenslanger Haft verurteilte türkische Journalist Mehmet Altan ist vorläufig frei. Der 65-jährige Altan verließ am Mittwochabend nach knapp zweijähriger Haft das Gefängnis Silivri bei Istanbul, wie die Nichtregierungsorganisation P24 mitteilte. "Ich bin nach 21 Monaten frei, obwohl ich niemals hätte eingesperrt werden dürfen", erklärte der Journalist vor dem Gefängnis laut P24. "Auf dass meine Freilassung Hoffnung bringt auf dem Weg des Rechts und der Demokratie."

JAPAN

Einzelhandelsumsatz Mai +0,6% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Mai -2,0% gg Vj

June 28, 2018

