FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Sachsen ist im Juni leicht rückläufig gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamts stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,1 (Mai: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Entwicklung in diesem Bundesland verläuft damit exakt so, wie Volkswirte das für Deutschland insgesamt erwarten. Destatis wird die gesamtdeutschen Daten um 14.00 Uhr veröffentlichen.

=== Juni Mai +++ veröffentlicht: Sachsen +0,1% gg Vm +0,5% gg Vm +2,1% gg Vj +2,2% gg Vj +++ noch nicht veröffentlicht: Bayern xx,x% gg Vm +0,5% gg Vm xx,x% gg Vj +2,3% gg Vj Baden-Württemberg xx,x% gg Vm +0,5% gg Vm xx,x% gg Vj +2,3% gg Vj Brandenburg xx,x% gg Vm +0,7% gg Vm xx,x% gg Vj +2,4% gg Vj Hessen xx,x% gg Vm +0,5% gg Vm xx,x% gg Vj +1,9% gg Vj Nordrhein-Westfalen xx,x% gg Vm +0,4% gg Vm xx,x% gg Vj +2,1% gg Vj --------------------------------------------------------- Deutschland +0,1% gg Vm* +0,5% gg Vm (14.00 Uhr) +2,1% gg Vj* +2,2% gg Vj * = Prognose ===

June 28, 2018

