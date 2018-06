Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta016/28.06.2018/09:00) - Wesentliche Fortschritte bei Umsetzung der Sustainability Roadmap 2020 erzielt - Verpflichtung zu Nachhaltigkeit trägt zur Steigerung des Unternehmswerts bei



2017 war ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr für Wienerberger, zugleich konnte das Unternehmen substanzielle Fortschritte bei der Umsetzung der Wienerberger Sustainability Roadmap 2020 machen. Die Sustainability Roadmap 2020 ist eine bewusste Selbstverpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Performance und hält ambitionierte Ziele fest, die konsequent verfolgt werden. Mit dem Wienerberger Nachhaltigkeitsbericht bzw. in diesem Jahr dem Nachhaltigkeitsupdate 2017 stellt das Unternehmen seine finanziellen und insbesondere nicht-finanziellen Leistungen sowie die Auswirkungen der Wienerberger Gruppe auf die Gesellschaft und Umwelt dar, wie es die Global Reporting Initiative (GRI) fordert.



Wienerberger befindet sich hier auf gutem Weg, Beispiele dafür sind: Beiträge zur Sicherstellung verantwortungsvoller Produktionsabläufe und zur Bekämpfung des Klimawandels. Mit digital unterstützten Planungsprozessen und Baulösungen inklusive hochwärmedämmender Produkte macht es Wienerberger einfacher, höchst energieeffizient zu bauen sowie Städte und Siedlungen u.a. sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu gestalten. Damit beweißt Wienerberger, dass ein Unternehmen, das sich den Zielen der Nachhaltigkeit verpflichtet hat, mit solch einem Engagement seine Performance verbessern und seinen Unternehmenswert steigern kann.



Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Als Technologie- und Innovationsführer unserer Branche trägt die Wienerberger Gruppe eine große Verantwortung. Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die verantwortungsbewusst handeln, einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen heute sowie zur Sicherung der Chancen zukünftiger Generationen leisten, auch langfristig die erfolgreicheren sein werden. Wir werden unseren Kurs daher auch in Zukunft fortsetzen.



Das Wienerberger Nachhaltigkeitsupdate 2017 steht als interaktives PDF unter http://nachhaltigkeitsbericht17.wienerberger.com zur Verfügung und kann über die Wienerberger Website bestellt werden: http://www.wienerberger.com/de/kontakt/berichtsversand.



Die Grundsätze von Wienerberger zum Nachhaltigkeitsmanagement haben langfristige Gültigkeit und werden auf der Website der Wienerberger AG unter www.wienerberger.com veröffentlicht.



Wienerberger Gruppe Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



