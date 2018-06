BERLIN (Dow Jones)--Der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament und CSU-Vize Manfred Weber hat vor dem EU-Gipfel am Donnerstag einen Durchbruch in der Migrationspolitik gefordert. "Aus meiner Sicht, aus Sicht der Brüsseler Politiker sozusagen, liegt die Lösung jetzt auf dem Tisch.

Weber nannte drei Komponenten einer solchen Lösung. "Wir brauchen einerseits einen engagierten Grenzschutz, wir müssen sicherstellen, dass Europa weiß, wer sich auf europäischem Grund befindet", sagte Weber. "Wir brauchen als Zweites in Europa Solidarität - es kann kein Staat sagen, mich geht das Thema nichts an", hob er weiter hervor. "Und als Drittes brauchen wir einen Marshallplan für Afrika, langfristige Zuwendung zum Kontinent." Gesprochen werde darüber schon lange, räumte der stellvertretende CSU-Vorsitzende ein. "Wir diskutieren das jetzt seit drei Jahren", sagte Weber.

In Brüssel kommen am frühen Nachmittag die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) zu dem Gipfel zusammen, bei dem es vor allem um die Flüchtlingspolitik und um EU-Reformvorschläge gehen soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt angesichts der Regierungskrise wegen des innenpolitischen Streites mit CSU-Chef Horst Seehofer um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze bilaterale Abkommen mit den Ländern an, in denen die Flüchtlinge in Europa ankommen.

June 28, 2018

