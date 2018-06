Die Commerzbank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Ingo-Martin Schachel bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach der Stahl- und Industriekonzern sehr bald eine Einigung mit dem indischen Konzern Tata über die Fusion des europäischen Stahlgeschäfts erzielen könne. Schachel erwartet Neuigkeiten von Seiten Thyssenkrupps dazu in den nächsten Tagen./la7ajx Datum der Analyse: 28.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

